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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 05.11.2020 08:27 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 10. kilometresinde alt geçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul-Havalimanı ile Sincan-Havalimanı istikametleri katılım kolunda ve Erdoğan Tan Köprüsü mevkisinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Akhisar-Manisa yolunun 5-6. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu Hacıömerler Mahallesi mevkisi 12-13. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat Yıldızlı mevkisi) yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Merzifon-Çorum yolunun 0-3. kilometrelerinde (Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı) kavşak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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