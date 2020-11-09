Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şerit olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolunun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerinde viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım hafif taşıtlara Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlara ise Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında D-100 yolundan gerçekleştiriliyor.

Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde Demir yolu Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü olarak devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerinde arasında alt geçit çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.