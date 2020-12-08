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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 08.12.2020 08:29 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Gümüşova-Düzce istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Mersin-Adana yolunun 25-26. kilometrelerinde (Tarsus Şehir Hastanesi mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten izin veriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Finike-Kumluca yolunun 8. kilometresinde bulunan Alakır Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Antalya gidiş istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Finike geliş istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 4-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34. kilometresinde bulunan Çandır (Sol) Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Trabzon-Rize yolunun 28. kilometresinde (Araklı ilçe geçişi) köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle Araklı-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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