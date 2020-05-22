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  4. Karabacak: “Tüm olumsuzluklara rağmen Ramazan ayına ulaştık”

Karabacak: “Tüm olumsuzluklara rağmen Ramazan ayına ulaştık”

KONYA HABERLERİ  | 22.05.2020 10:51 | Son Güncelleme

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramının İslam alemine huzur ve bereket getirmesini, bu bereketin tüm dünyaya yayılması temennisinde bulundu.KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İslam alemi olarak bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, Allah’a kulluk etmenin şuurunu derinden hissettiğimiz milli birlik ve beraberliğimizin zirveye çıktığı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını idrak etmenin ve Ramazan Bayramına ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz.

Karabacak: “Tüm olumsuzluklara rağmen Ramazan ayına ulaştık”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramının İslam alemine huzur ve bereket getirmesini, bu bereketin tüm dünyaya yayılması temennisinde bulundu.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İslam alemi olarak bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, Allah’a kulluk etmenin şuurunu derinden hissettiğimiz milli birlik ve beraberliğimizin zirveye çıktığı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını idrak etmenin ve Ramazan Bayramına ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Müslümanlar olarak maalesef korona virüsten dolayı buruk bir Ramazan ayı yaşadık. Virüs tedbirleri nedeniyle ibadethanelerimiz kapalı kaldı, her birimiz ibadetlerimizi evlerimizde yapmak durumunda kaldık. Tüm bu olumsuzluklara rağmen mağfiret ayında birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek Ramazan Bayramına ulaştık. Umutların tazelendiği, dargınların barıştığı ve yaşam koşuşturması içerisinde zaman zaman unuttuğumuz güzel değerlerimizin, hasletlerin tekrar hatırlanması anlamında Ramazan Bayramının öneminin büyük olduğunu düşünüyor ve bayrama sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde girmemizin büyük önem arz ettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

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