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Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas'ta eğitim hayatlarına başladı

29.09.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabağ şehit ve gazilerinin çocukları Sivas'ta eğitim hayatlarına başladı

SİVAS (AA) - Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının girişimiyle, 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin ve gazilerinin çocukları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim görmeye başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ile Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat'ın girişimleriyle Karabağ şehit ve gazi çocuklarının Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim alması için geçen yıl çalışma başlatıldı.

Bu çalışmaların neticelenmesiyle şehit ve gazi çocukları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine kayıt yaptırarak eğitim-öğretim hayatlarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, 25 Azeri öğrencinin, üniversitenin farklı bölümlerine kayıtlarını yaptırdığını belirtti.

Cumhuriyet Üniversitesinin ve TÜİB'in burslu öğrencileri arasında yer alacak bu öğrencilerin, eğitim-öğretim hayatları boyunca bütün masraflarının karşılanacağını aktaran Yıldırım, "Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin, bölümlerini başarılı bir şekilde bitirerek kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Öğrencilere bu imkanın verilmesi hususunda başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız hocamıza ve TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat'a teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kayıt yaptıran öğrencilerden şehit Hikmet Seferov'un oğlu Azer Seferov ise kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederek, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin evlatları, Sivas'ta çeşitli bölümlerde okuma imkanı buldu. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Sivas Cumhuriyet Üniversitesini herkese tavsiye ederim." açıklamasında bulundu.

Şehit çocuğu Sultan İbişov da Sivas'ta eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Azeri bir vatandaş olarak burada eğitim aldıktan sonra memlekete geri dönüp kardeş ülke olan Türkiye'yi güzel bir şekilde tanıtmak istiyorum. Yabancı öğrencilerin Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim almalarını öneriyorum. Ben de öğrencisi olduğum için memnuniyet duyuyorum."

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