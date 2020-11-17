YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Karabağ zaferi şerefine kırtasiye dükkanında indirim yaptı

Karabağ zaferi şerefine kırtasiye dükkanında indirim yaptı

IĞDIR HABERLERİ  | 17.11.2020 11:47 | Son Güncelleme

Iğdır’da bir esnaf Azerbaycan Ordusunun Dağlık Karabağ’dan Ermenileri kovması ve imzalanan barış antlaşması ile işgal altındaki toprakların geri alınması şerefine kırtasiye ürünlerine yüzde 25 indirim yaptı.Iğdır’da faaliyet gösteren Ünsal kırtasiye Azerbaycan’ın kazandığı zafer savaş nedeniyle müşterilerine kırtasiye hikaye ve her türlü kitapta yüzde 20 ile 25 arası indirim yaparak satış yapmaya başladı.

Iğdır’da bir esnaf Azerbaycan Ordusunun Dağlık Karabağ’dan Ermenileri kovması ve imzalanan barış antlaşması ile işgal altındaki toprakların geri alınması şerefine kırtasiye ürünlerine yüzde 25 indirim yaptı.
Iğdır’da faaliyet gösteren Ünsal kırtasiye Azerbaycan’ın kazandığı zafer savaş nedeniyle müşterilerine kırtasiye hikaye ve her türlü kitapta yüzde 20 ile 25 arası indirim yaparak satış yapmaya başladı. Kırtasiye sahibinin eşi aynı zamanda Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı olan Serdar Ünsal, ”Azerbaycan dağlık Karabağ da zafer kazanmış işgal altındaki topraklarını kurtarmıştır. Çok sevinçliyiz mutluyuz bu nedenle iş yerimizde indirim yaptık vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Her zaman Azerbaycan’ın yanındayız bundan sonrada olacağız. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği” dedi.
Müşterilerde, “Güzel bir uygulama Ünsal kırtasiyeyi kutluyoruz” dediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeliDoğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli
1/

Iğdır Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:44
Öğle
11:54
İkindi
14:30
Akşam
16:53
Yatsı
18:15
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.