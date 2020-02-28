YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. "Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım" sergisinin bulunduğu vagon Kayseri'de

"Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım" sergisinin bulunduğu vagon Kayseri'de

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.02.2020 12:23 | Son Güncelleme

"Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım" sergisinin bulunduğu vagon Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - "Karabağ'da Talan var, Hocalı'da Soykırım" sergisinin bulunduğu vagon, Doğu Ekspresi ile Kayseri'ye ulaştı.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesince hazırlanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD'nin desteklediği serginin tanıtımı için dün Ankara'dan uğurlanan trenin ikinci durağı Kayseri oldu.

Kayseri Tren Garı'na gelen Vali Şehmus Günaydın ve il protokolü, Hocalı Katliamı'nın 28'inci yılı dolayısıyla milli konularda farkındalık oluşturmak ve aynı acıları yaşamış farklı coğrafyalardaki Türklerin kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla oluşturulan sergiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sergi sorumlusu ve ressam Murat Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü ressamların eserlerinden oluşan sergide 60 eserin mobil olarak tren yoluyla gezeceğini belirtti.

Gün boyu ziyaret edilebilecek serginin Kayseri'den sonraki durağı Erzincan olacak.

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenilerin tahrip ettiği Türk eserlerine ait fotoğraf karelerinin sanatçılarda uyandırdığı duygulardan yola çıkılarak yapılan tablo ve objelerin yer aldığı sergide, ikisi Azerbaycanlı olmak üzere 60 sanatçının çalışmaları izlenime sunuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
Anahtar Kelimeler:
"Karabağ'da Talan var Doğu Ekspresi Hocalı'da Soykırım" Kayseri Sergi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:06
Öğle
12:56
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Derya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.