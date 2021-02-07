YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Karabet Geçidi’nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Karabet Geçidi’nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor

07.02.2021 14:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları 11.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bahcesaray’ı Van’a bağlayan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz Ocak ayının son haftasında yağan kar yaşı ile birlikte bir çok mahalle ve mezra yolu ile Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğüne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yaklaşık 15 gün ulaşıma kapanan yolu 4 Şubat tarihinde tek şeritten ulaşıma açtı. Sabah saat 07.00 ile 14.00 saatleri arasında geçiş verilen yolda ekipler, 3 bib n Rakımlı Karabet Geçidi’nde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
12:26
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:00

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Nur Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Vanlı kızlar Diyarbakır temsilcisini eli boş gönderdi

Vanlı kızlar Diyarbakır temsilcisini eli boş gönderdi

Vanlı esnafa elektrik faturasında indirim imkanı

Vanlı esnafa elektrik faturasında indirim imkanı

AK Parti heyetinden yaban hayatı için doğaya yem

AK Parti heyetinden yaban hayatı için doğaya yem

Van’da ilaç ve kaçak sigara operasyonu

Van’da ilaç ve kaçak sigara operasyonu

Van’da ev yangını

Van’da ev yangını

Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı

Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.