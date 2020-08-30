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Karabeyler sokakları artık düzgün

MANİSA HABERLERİ  | 30.08.2020 15:44 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yol yapım çalışmaları tamamlanan Selendi ilçesine bağlı Karabeyler Mahallesi muhtarıyla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yol yapım çalışmaları tamamlanan Selendi ilçesine bağlı Karabeyler Mahallesi muhtarıyla bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Halil Bilek, Karabeyler Mahallesindeki Kafalar, Köseler ve Acısu sokaklarını birbirine bağlayan yolda yapılan çalışmalardan dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Mahalle muhtarlarını sık sık ziyaret ederek taleplerini yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yol yapım çalışmalarının tamamlandığı Karabeyler Mahallesi Muhtarı Halil Bilek ile bir araya geldi. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sakin Gürbüz ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personelleri bulundu. Mahalle Muhtarı Bilek ile bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Heyeti, mahallede Kafalar, Köseler ve Acısu sokaklarını birbirine bağlayan 4 kilometrelik yolda yapılan çalışmalardan dolayı övgü dolu sözler dinledi.
Karabeyler Mahallesi Muhtarı Halil Bilek, "Allah razı olsun yollarımız yapıldı. Mahallemizde 4 kilometreye yakın birbirine bağlanan Kafalar, Köseler ve Acısu sokaklarımızda sathi kaplama çalışmamız yapıldı. Önceden yollarımız çok bozuktu. Çukurluydu ve araçlar geçemiyordu. Şimdi Allah razı olsun çok güzel oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve tüm ekibine içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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