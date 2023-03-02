YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük İdman Yurdu yardım maçından toplanan gelirin dekontunu Vali Gürel’e teslim etti

Karabük İdman Yurdu yardım maçından toplanan gelirin dekontunu Vali Gürel’e teslim etti

02.03.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) takımı Karabük İdman Yurdu depremzedeler yararına oynanan dostluk maçından toplanan gelirin dekontunu Karabük Valisi Fuat Gürel’e teslim etti.

Karabük İdman Yurdu yardım maçından toplanan gelirin dekontunu Vali Gürel’e teslim etti

Depremzedeler yararına Zonguldak Kömürspor ile 26 Şubat’ta Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan mücadelenin gelirini Hatay’ fa kurulacak olan Karabük Mahallesi Konteyner Kent Projesi’ne bağışladı.

Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret eden Karabük İdman Yurdu Genel Sekreteri Recep Aydın ile kulüp yöneticileri Ahmet Ercan Çitli ve Nusret Bayram geçtiğimiz hafta sonu Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömür Spor arasında oynanan dostluk maçının 674 bin TL hasılatının makbuzunu Vali Gürel’e teslim etti. Kulüp Genel Sekreteri Recep Aydın, bu anlamlı projede katkılarının olduğu için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, “Büyük bir felaket yaşadık ülke olarak. Millet olarak hepimiz tek yürek olduk. Gayemiz bölgede bulunan vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlamak. Yaraların sarılmasına katkıda bulunmak. Bu hedefle Konteyner Kent projesini yürütüyoruz. Sizlerin ve Zonguldak Kömürspor’un katkıları oldukça önemli. Zonguldak Kömürspor yönetici, sporcu ve taraftarlarına; Karabük İdman Yurdu yönetimine, sporcularına ve taraftarlara, Karabüklü hemşerilerime ilimiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'ten afet bölgesine giden itfaiyeciler, insanlara umut olmanın gururunu yaşıyorKarabük'ten afet bölgesine giden itfaiyeciler, insanlara umut olmanın gururunu yaşıyor
Spor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldüSpor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldü
Şanlıurfa'da depremzede öğrenciler sınavlara kütüphanede hazırlanıyorŞanlıurfa'da depremzede öğrenciler sınavlara kütüphanede hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 2 Mart Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
13:07
İkindi
16:14
Akşam
18:47
Yatsı
20:07

Karabük Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Perşembe

Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Eczane
Merkez
Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.