Karabük merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ mensuplarının yurt dışına firarlarını organize ettiği tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Karabük, Zonguldak, Edirne ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü salıverilirken, adliyeye sevk edilenlerden A.Y, A.T ve O.A. tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

