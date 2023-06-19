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Karabük merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı

19.06.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ mensuplarının yurt dışına firarlarını organize ettiği tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Karabük, Zonguldak, Edirne ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü salıverilirken, adliyeye sevk edilenlerden A.Y, A.T ve O.A. tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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