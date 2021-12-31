Karabük merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltında bulunan 10 şüpheli, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında 24 Aralık'ta gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Karabük merkezli 6 ilde 24 Aralık'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ve tüfek ele geçirilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, 28 kişinin ise ifadesine başvurulacağı belirtilmişti.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri çıkarıldığı hekimlikçe tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz