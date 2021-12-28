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Karabük merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

28.12.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden adliye sevk edilenlerden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında 24 Aralık'ta gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri çıkarıldığı hekimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Karabük merkezli 6 ilde 24 Aralık'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ve tüfek ele geçirilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, 28 kişinin ise ifadesine başvurulacağı belirtilmişti.

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