YURTHABER
  4. Karabük modern hayvan barınağına kavuşacak

Karabük modern hayvan barınağına kavuşacak

KARABÜK HABERLERİ  | 07.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi tarafından Melisa köyü güzergahında yapımına başlanan yeni Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, modern imkanlarla çok sayıda hayvanın bakımı yapılacak.Belediyeden yapılan açıklamada, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde donanımlı hayvan hastanesinin yanı sıra alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri ve kedi evi bulunduğu kaydedildi.Merkezin devreye girmesi ile birlikte yaralı ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına daha konforlu bir bakım hizmeti sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Tedavileri yapıldıktan sonra alındıkları ortama geri bırakılacak.

Karabük modern hayvan barınağına kavuşacak

Karabük Belediyesi tarafından Melisa köyü güzergahında yapımına başlanan yeni Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, modern imkanlarla çok sayıda hayvanın bakımı yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde donanımlı hayvan hastanesinin yanı sıra alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri ve kedi evi bulunduğu kaydedildi.
Merkezin devreye girmesi ile birlikte yaralı ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına daha konforlu bir bakım hizmeti sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tedavileri yapıldıktan sonra alındıkları ortama geri bırakılacak. Mevcut bulunan Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde ise 2019 yılında yaklaşık olarak 2 bin 190 kedi ve köpeğe sağlık hizmeti verilirken, bunlardan 690 tanesine bulunduğu yerde aşı, 270 tanesi ise kısırlaştırıldı."

Karabük modern hayvan barınağına kavuşacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Başkan Köse SAKEM’i ziyaret ettiBaşkan Köse SAKEM’i ziyaret etti
Başkan Kaya’dan Doğu Türkistan açıklamasıBaşkan Kaya’dan Doğu Türkistan açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

Karabük Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:08
Öğle
13:00
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Esentepe Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KARDEMİR somun üretiminde bir "ilk"e imza attı

KARDEMİR somun üretiminde bir "ilk"e imza attı

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Azeri Kadınlar Tutuklandı

Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Azeri Kadınlar Tutuklandı

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.