Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinde mezuniyet heyecanı

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 472 polis adayı, törenle mezun oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 27'nci dönem mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, polis teşkilatının köklü bir kuruluş olduğundan bahsetti.

Mezunlara seslenen Gürel, "Sizler, zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak polis teşkilatımızın bir mensubu ve eşsiz bir parçası olmanın yanında necip milletimizin gönlünde de birer kahraman oldunuz. Asil bir vazife üstlendiniz. Arkadaşlarınızla omuz omuza vererek bayrak, silah ve kutsal değerlerimiz üzerine ettiğiniz yeminin şerefini, izzetini, haysiyetini ve gururunu ömür boyu yüreğinizde en güzel şekilde taşıyacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarınızda daima yükselecek ve şanlı bayrağımız, kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza dek dalgalanmaya devam edecektir." diye konuştu.

Polislere başarılar dileyen Gürel, ailelerine de teşekkür etti.

Törene, videokonferansla bağlanan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da polis adaylarını tebrik etti.

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bayram Ali Soner ve Karabük POMEM Müdürü Zekeriya Çoban'ın hitabının ardından mezunlar adına konuşan dönem birincisi Yasin Yaşar Erten, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Tören yürüyüşü yapan polis adayları, yemin ettikten sonra keplerini havaya attı.

Polis adayları, program sonrasında arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı.

Törene, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş ve diğer ilgililer katıldı.

