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Karabük TSO’dan "sigortacılık" açıklaması

KARABÜK HABERLERİ  | 02.06.2020 16:29 | Son Güncelleme

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından uygulamaya konulan "Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili açıklama yapıldı.TSO’dan yapılan açıklamada, dünyada ve Türkiye’de sigorta bilincinin oluşturulması zor günlerde destek mekanizmalarının çalıştırılarak fayda sağlanması amacıyla faaliyet gösteren sigorta acentelerinin günlük hayatın vazgeçilmez bir meslek grubu olduğu belirtildi.14 Haziran 2007 tarihinde çıkartılan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile mesleğin çalışma koşulları belirlenerek, mesleğin saygınlığının artırılmasının hedeflendiğini ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu yönetmelikle birlikte sektörde faaliyet gösteren acentelerin gelirleri sigortacılıkla sınırlandırılarak ek faaliyet göstermesi yasaklanmıştır.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından uygulamaya konulan "Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili açıklama yapıldı.
TSO’dan yapılan açıklamada, dünyada ve Türkiye’de sigorta bilincinin oluşturulması zor günlerde destek mekanizmalarının çalıştırılarak fayda sağlanması amacıyla faaliyet gösteren sigorta acentelerinin günlük hayatın vazgeçilmez bir meslek grubu olduğu belirtildi.
14 Haziran 2007 tarihinde çıkartılan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile mesleğin çalışma koşulları belirlenerek, mesleğin saygınlığının artırılmasının hedeflendiğini ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu yönetmelikle birlikte sektörde faaliyet gösteren acentelerin gelirleri sigortacılıkla sınırlandırılarak ek faaliyet göstermesi yasaklanmıştır. Bununla birlikte, sektörde faaliyet gösterecek olanların 4 yıllık üniversite ya da en az 2 yıllık sigortacılık bölümü mezunu olması, sektörde en az 2 yıl tecrübesi bulunması, ilgili kanunlara tam hakim olması şartları uygulanmaktadır. Bugün ülkemiz genelinde toplam 16 bin 97 sigorta acentesi faaliyet göstermekte, çalışan personelleri ile birlikte sayı yaklaşık 60 bine ulaşmaktadır, aileleri de dahil edildiğinde, sektör 200 bin kişiyi temsil eden bir duruma gelmiştir. Sektör bazı sorunları içinde barındırmakla birlikte belli bir düzene koyularak bir meslek olarak toplumun önünde kabullenilmiş ve saygınlığa ulaşmıştır. Bu düzenlemelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ’sigorta pazarını büyütmek’ amacıyla 9 Mayıs 2020 tarihinde uygulamaya aldığı ’Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında açıklamaya çalıştığımız mesleki gelişmenin sağlanmasını önleyebilecek ve mesleki bilgilere sahip olmayan kişi ve kurumların da poliçe kesmesine olanak verecektir. Sektöre yıllarca emek veren sigortacıların kazanımlarını yok edeceğini düşündüğümüz yönetmelik hükümleri ehil olmayan kanalları devreye almak suretiyle sektöre saygınlığını ve güvenilirliğini kaybettirecektir. Bahsettiğimiz nedenlerden dolayı sigorta acentelerinin ve sigortacılık mesleğinin korunması aynı zamanda faydalanan kesimlerin de mağduriyetinin önlenmesi amacıyla çıkarılan yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesini bunun yerine sektörde var olan sorunları çözecek yeni yönetmeliklerin çıkarılmasının sağlanmasını bekler, konunun çözümü için tüm camianın katkıda bulunacağını kamuoyuna ilan ederiz."

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