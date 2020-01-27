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Karabük UMKE ekibi Elazığ’da

KARABÜK HABERLERİ  | 27.01.2020 18:24 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük’ten bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), çalışmalarını sürdürüyor.UMKE gönüllüleri, Erdi Coşkun, Yasin Akar, Ayşegül Öztürk, Furkan Sütçü ve Nurettin Çamlıca yer alırken, ekipler depremin ardından yıkılan binaların enkazlarda çalışmalarını sürdürüyor.Arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük UMKE ekibi, Sürsürü mahallesindeki enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında da yer alıyor.

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük’ten bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), çalışmalarını sürdürüyor.
UMKE gönüllüleri, Erdi Coşkun, Yasin Akar, Ayşegül Öztürk, Furkan Sütçü ve Nurettin Çamlıca yer alırken, ekipler depremin ardından yıkılan binaların enkazlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük UMKE ekibi, Sürsürü mahallesindeki enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında da yer alıyor.

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