Karabük Üniversitesi ve ODTÜ'den "Avrasya Söyleşileri Seminer Dizisi"

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bölge Çalışmaları Programı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Avrasya Çalışmaları Programı ortaklığında düzenlenen "Avrasya Söyleşileri Seminer Dizisi"nde akademisyenler, öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Tarih, siyaset, dil, eğitim, sağlık, çatışma ve göç gibi bölgeyle ilgili konuları tartışmak için akademisyenleri, öğrencileri ve Avrasya coğrafyasıyla ilgilenenleri bir araya getirmeyi amaçlayan seminerler dizisinin ikincisi, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yuliya Biletska, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi zorluklarla birlikte kendileri için birçok fırsat yarattığını belirterek, "Bunlardan belki de en önemlisi sanal ortamda düzenlenen bu tür etkinliklerle alanımızda önde gelen isimlerle güncel konuları ve fikirleri tanıma, tartışma ve fikir alışverişi yapma imkanı bulmamızdır." dedi.

Öğrencileri ODTÜ ile çevrim içi ortamda bir araya getirdiklerine dikkati çeken Biletska, şunları kaydetti: