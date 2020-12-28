Karabük Üniversitesi’nde Avrasya Söyleşileri seminer dizisi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bölge Çalışmaları Programı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Avrasya Çalışmaları Programı tarafından aralık ayında ortaklaşa düzenlenen ‘Eurasia Talks’ (Avrasya Söyleşileri) Seminer Dizisi’nde dünyaca ünlü akademisyenler öğrencilerle bilgilerini ve deneyimlerini paylaştı.

Karabük Üniversitesi Bölge Çalışmaları Programı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Programı ortaklığında ‘Eurasia Talks’ (Avrasya Söyleşileri) Seminer Dizisi’ yapıldı. Seminer; tarih, siyaset, dil, eğitim, sağlık, çatışma ve göç gibi bölgeyle ilgili konuları tartışmak için akademisyenleri, öğrencileri ve Avrasya coğrafyasıyla ilgilenenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yuliya Biletska, pandeminin ciddi zorluklarla birlikte, kendileri için birçok fırsat oluşturduğunu belirterek, “Bunlardan belki de en önemlisi sanal ortamda düzenlenen bu tür etkinliklerle alanımızda önde gelen isimlerle güncel konuları ve fikirleri tanıma, tartışma ve fikir alışverişi yapma imkânı bulmamızdır. Bu nedenle ODTÜ ile sanal ortamda öğrencilerimizi bir araya getirdik ve dünyanın en iyi üniversitelerinde çalışan bilim insanlarını Avrasya bölgesindeki en güncel konuları tartışabilecekleri bu ortama davet ettik. Bu program sayesinde öğrencilerimiz sadece bu alandaki yeni yaklaşımlar ve araştırmalar hakkında bilgi edinmekle kalmıyor, aynı zamanda soru sorma ve tartışmaya katılma fırsatına da sahip oluyorlar. Bu, genç bilim insanlarını motive etmek ve kaliteli araştırmayı teşvik etmek için son derece önemlidir. Bu bağlamda, yüksek lisans yapan öğrencilerimizin çoğunun seminerlere katılmasından mutluluk duydum” şeklinde konuştu.

10 Aralık’ta düzenlenen ilk seminer Ukrayna tarihiyle ilgili araştırmalara odaklanan, dünyanın önde gelen tarihçilerinden biri ve Harvard Üniversitesi’nde Ukrayna Araştırma Enstitüsü’nün (HURI) direktörü olan Serhii Plokhii’nin katılımıyla düzenlendi. Profesör Serhii Plokhii’nin kitabı Türkçe’ye çevrilerek 2017 yılında ‘Avrupa’nın Kapıları: Ukrayna Tarihi’ olarak Türkiye’de yayımlanmış ve bu kitabın, Türk okuyucular için Ukrayna tarihinin temel kaynaklarından biri haline geldiği belirtildi.

‘Eurasia Talks’ Seminerlerinin ikinci bölümü olan ve 25 Aralık’ta düzenlenen ‘Avrasya’yı Nasıl Çalışmalı? Konular, Kaynaklar ve Yöntem’ başlıklı seminerde uzun yıllardan beri Doğu Avrupa, Geniş Karadeniz Bölgesi ve Kafkasya hakkındaki çalışmalarına devam eden Dr. Turgut Kerem Tuncel, günümüzde Avrasya coğrafyasıyla ilgili önem kazanan konular, bu bölgede olan biteni anlamaya yardımcı olabilecek kaynaklar ve saha araştırmalarında kullanılabilecek yöntemler hakkındaki görüşlerini ve sahadaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Ayda iki kez düzenlenecek olan ‘Eurasia Talks’ seminerlerinin önümüzdeki yılın bahar dönemi sonuna kadar dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve araştırma kurumlarından önemli bilim insanlarını konuk etmesi planlanıyor.

