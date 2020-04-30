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Karabük Valiliği sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı

KARABÜK HABERLERİ  | 30.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Yurdumuz bugün batı bölgelerinden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi.

Karabük Valiliği kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Yurdumuz bugün batı bölgelerinden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi. Bu sistem bugün (30.04.2020 Perşembe) ve yarın (01.05.2020 Cuma) yurdumuzun büyük bölümünde yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar bu sistemin yağışlarının yurt genelinde görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların yurt genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi beklenen etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.
Ayrıca açıklamada Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman yağışların şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği kaydedildi.

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