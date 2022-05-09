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Karabük Valiliğinden “provokatif paylaşım” açıklaması:

09.05.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Bu tür paylaşımların, yabancı düşmanlığını körükleyeceği ve ilimizde yürütülen uluslararası öğrenci programlarına zarar vereceği gibi yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizi de etkileyeceği değerlendirilmektedir”

Karabük Valiliğince, bazı sosyal medya hesaplarından Karabük'te bayram namazı sonrası camiden çıkan, çoğunluğu uluslararası öğrencilerin olduğu videolar üzerinden provokatif paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, “Bu tür paylaşımların, yabancı düşmanlığını körükleyeceği ve ilimizde yürütülen uluslararası öğrenci programlarına zarar vereceği gibi yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizi de etkileyeceği değerlendirilmektedir.” ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2007'de kurulan Karabük Üniversitesinin (KBÜ) 12 bini uluslararası olmak üzere yaklaşık 50 bin öğrencisinin bulunduğu belirtildi.

Türkiye'de KBÜ'nün en çok uluslararası öğrenciye sahip üniversiteler arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram namazı sonrası cami çıkışında çekildiği değerlendirilen videonun, ilimiz 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camii önünde çoğunluğu Karabük Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin olduğu, bahse konu görüntülerin provokatif amaçlı kullanılmaya çalışıldığı, muhalif gruplarca videonun sosyal medya üzerinden gündeme getirilerek algı oluşturulmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu tür paylaşımların, yabancı düşmanlığını körükleyeceği ve ilimizde yürütülen uluslararası öğrenci programlarına zarar vereceği gibi yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizi de etkileyeceği değerlendirilmektedir. Karabük ilimizde eğitim gören öğrencilerimiz hem kendi aralarında hem de Karabük’te yaşayan vatandaşlarımızla karşılıklı sevgi saygı kuralları içerisinde, huzurlu bir ortamda eğitim öğretimlerine devam etmektedirler."

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