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Karabük Valisi Gürel'den vatandaşlara emniyet kemeri uyarısı:

29.04.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Arkadaşlar araçları durdurdular. Vatandaşları ikaz ettik. Bu bayramda 'Bayramınız kemerli olsun' mottomuz var. Kemer takılmasını kontrol ediyoruz. Ona özellikle dikkat çekiyoruz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ile Karabük-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları konusunda ikazda bulunan Vali Gürel, çocuklara kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Vali Gürel, ekiplerce durdurulan otomobil ve otobüslerdeki sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda özellikle uyardı.

Gürel, gazetecilere, Ramazan Bayramı tatili için kapsamlı bir şekilde tedbirler aldıklarını söyledi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin tam kadro sahada olduğunu belirten Gürel, "Arkadaşlar araçları durdurdular. Vatandaşları ikaz ettik. Bu bayramda 'Bayramınız kemerli olsun' mottomuz var. Kemer takılmasını kontrol ediyoruz. Ona özellikle dikkat çekiyoruz. Özellikle bu sene geçen seneye göre yaralamalı ve ölümlü kazalarda yüzde 50 iyileşme bekliyoruz. Bununla ilgili tedbirlerimizi artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Gürel, bayramda bütün ekiplerle sahada olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeter ki vatandaşlarımız güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşsınlar. Bayramı bayram tadında kutlasınlar. Acıyla karşılaşmasınlar. Bu anlamda elimizden gelen bütün gayreti ve bütün takibi arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Emniyet müdürlüğümüz 614, jandarmamız ise 570 personeliyle sahada. Bayram süresince de sahada olacaklar. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre vatandaşımızın sağlıklı ve güzel bir şekilde geçirmesi için görevlerinin başında olacaklar."

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

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