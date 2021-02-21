Karabük ve Bartın'da kar nedeniyle kapanan 5 bin 230 kilometre köy yolunda çalışma yürütüldü

Uzun, yer yer kar kalınlığı 60-70 santimetreyi aşan bölgelerde çalışan ekiplere teşekkür ederek, "Yol iz olmadan tamamen tecrübeleriyle köy yollarını ulaşıma açan personelimiz, vatandaşlarımızın köylerine ulaşmalarını sorunsuz bir hale getirmek için gece gündüz çalıştılar." ifadesini kullandı.

Amacımız; köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sorun yaşamaması. Kimseyi mağdur etmeden çalışmalarımızı dün akşam itibarıyla bitirdik. Şu an ekiplerimiz genişletme çalışmalarına devam ediyor."

"Kış aylarında kar yağışı nedeniyle aynı yolu günde 2-3 kez açmak zorunda kalıyoruz. Böyle olunca da kilometre olarak yapılan çalışmaların rakamları yükseliyor. Biz de yapılan çalışmaları kontrol ettiğimizde ocak ve şubat ayları içerisinde yaklaşık 3 bin 810 kilometre yolu ulaşıma açtık.

İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında 2 bin 980 kilometre yol ağının bulunduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti:

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yaptığı açıklamada, il genelinde 277 köy ve 593 mahalle ile toplamda 870 üniteye hizmet verdiklerini belirtti.

Karabük ve Bartın'da kar nedeniyle kapanan 5 bin 230 kilometrelik köy yolu, çalışmalarla ulaşıma açıldı.

İl genelinde karla mücadele kapsamında toplam 75 personelle çalıştıklarını anlatan Uzun, bu kapsamda 13 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 2 yükleyici, 6 bekoleder, 1 dozer ve 6 pickup olmak üzere 30 iş makinesiyle vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getirdi.

Uzun, bu süreçte 112 ekiplerine de yardımcı olduklarına işaret ederek, Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı personelin, yoğun ve mesai saati gözetmeksizin etkili bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdiğini vurguladı.

- Bartın

Bartın'da kar nedeniyle kapanan 2 bin 250 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yürütüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde 263 köy ve 739 mahalle olmak üzere 2 bin 250 kilometre yol ağının sorumluluk alanlarında olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi (ÖZKARKOM) bünyesinde oluşturulan Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince 67 personel ve 31 araçla sürdürdükleri yol açma çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Çetin, "Meteoroloji tahminleri doğrultusunda tüm planlamalarımızı ve hazırlıklarımızı yapmıştık. Özellikle ocak ayındaki yağışta tüm köy yollarımız kapanmıştı. Dün etkisini kaybeden kar yağışında 40 köy yolumuz kapanmıştı. Hem ocak hem bu ay etkili olan kar yağışıyla birlikte 2 bin 250 kilometrelik yol ağımızda 24 saat esasına dayalı yol açma çalışmalarımızı sürdürdük." diye konuştu.

Çetin, birçok bölgede kar kalınlığının 1 metreyi aştığına işaret ederek, "Tabii burada acil hastalara, diyaliz hastalarına, doğum ve ölüm gibi durumlarda öncelik sağlandı. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadan sorumluluk alanımızda bulunan tüm yolları açtık." dedi.

Bu arada ekiplerin karla mücadele çalışmaları drone ile görüntülendi.

