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Karabük ve Bolu'da 23 Nisan'da doğan çocuklara "sürpriz" kutlama

KARABÜK HABERLERİ  | 23.04.2020 16:03 | Son Güncelleme

Karabük ve Bolu'da 23 Nisan'da doğan çocuklara "sürpriz" kutlama

KARABÜK/BOLU (AA) - Karabük ve Bolu'da 23 Nisan'da doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da doğan Buğlem Eryılmaz'ı 75. Yıl Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Hazırlanan pasta ile Buğlem'e sürpriz kutlama yapıldı. Eryılmaz ailesinin de büyük mutluluk yaşadığı ziyarette, hem doğum günü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Alkışlar eşliğinde mumları üfleyen polis kıyafeti içindeki Eryılmaz'a, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi.

- Bolu

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Dolayüz köyünde yaşayan ve 23 Nisan'da doğan Medine Turhan'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Necdet Türker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ümit Kavgacı, Medine Turhan'ı evinde ziyaret etti.

Hazırlanan pasta ile Turhan'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi olan ve bugün 8 yaşına giren Medine'nin aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Yelek ve beraberindekiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak sosyal mesafeyi korumaya da dikkat etti.

Yapılan bu sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Medine, doğum günü pastasını keserek kendisini ziyaret edenlere ikram etti.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bolu Karabük Mudurnu

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İmsak
04:16
Sabah
05:51
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
19:45
Yatsı
21:14

Karabük Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Nurcan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Dilek Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
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