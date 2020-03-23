YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük ve ilçelerinde yaşlıların ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor

Karabük ve ilçelerinde yaşlıların ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor

KARABÜK HABERLERİ  | 23.03.2020 17:51 | Son Güncelleme

Karabük merkez olmak üzere 6 ilçede ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor.Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Karabük Merkezde 11, Yenice’de 7, Safranbolu’da 6, Ovacık’ta 5, Eskipazar’da 7 ve Eflani’de 4 olmak üzere toplam 40 ekip hızlı bir şekilde sahada vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya başladılar.

Karabük merkez olmak üzere 6 ilçede ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor.
Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Karabük Merkezde 11, Yenice’de 7, Safranbolu’da 6, Ovacık’ta 5, Eskipazar’da 7 ve Eflani’de 4 olmak üzere toplam 40 ekip hızlı bir şekilde sahada vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya başladılar. Özellikle 65 yaş üzeri olan veya kronik hastalığı olup ailesinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yakını bulunmayan vatandaşlarımız 112 (Sağlık ve Eczane), 155, 156 ve 444 21 78 (İl Merkezi) numaraları aradıkları takdirde talepleri ilgili birimlerce karşılanacak” ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Karabük Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
13:01
İkindi
16:28
Akşam
19:12
Yatsı
20:32

Karabük Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Seda Şahin Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Safranbolu TSO’da "Satranç Turnuvası"

Safranbolu TSO’da "Satranç Turnuvası"

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.