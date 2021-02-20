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Karabük ve Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu daha açıldı

20.02.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Karabük ve Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu daha açıldı

KARABÜK/ZONGULDAK (AA) - Karabük ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 36 köye daha ulaşım yeniden sağlanıyor.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını sürüyor.

Bu kapsamda Eflani'de 15, Eskipazar'da 4, Ovacık'ta 3 ve Yenice'de 11 olmak üzere 33 köy yolunun daha ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, kapalı 11 köy yolunun açılması için çalışmaları devam ediyor.

Kentte dün de merkez ilçede 4, Eflani'de 16, Eskipazar'da 11, Ovacık'ta 4, Safranbolu'da 10 ve Yenice'de 8 olmak üzere 53 köy yolu ulaşıma açılmıştı.

Zonguldak'ta da kar nedeniyle kapanan 3 köyünde ulaşım yeniden sağlanıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 52 köy yolundan 49'u ise dün açılmıştı.

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