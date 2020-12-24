Karabük’e 4’ü uzman 9 tabip ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 96. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ile ihtiyaçlar doğrultusunda Karabük’e 4’ü uzman 9 tabip ataması daha yapıldı.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük Merkez, Safranbolu ve Yenice ilçelerindeki hastanelere 4’ü uzman hekim olmak üzere 9 sağlık personelinin atamasının gerçekleştiğini açıkladı.a

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, “96. DHY Kurasında ilimiz için yeni uzman hekim ve hekim kadroları açılmasını sağlayan bakanlığımız yetkililerine desteklerinden dolayı Valimiz Fuat Gürel ile milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’e şükranlarımızı arz ederiz” ifadelerini kullandı.

