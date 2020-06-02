YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'e il dışından gelen vatandaşlara ev karantinası uygulanacak

Karabük'e il dışından gelen vatandaşlara ev karantinası uygulanacak

KARABÜK HABERLERİ  | 02.06.2020 20:30 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel: - "Dışarıdan zorunlu olarak gelmek durumunda olan vatandaşlarımızı evlerinde karantina sürecine tabi tutacağız. Kısa süreli gelenleri de kısa süreli tutacağız. 2 günlüğüne gelinecekse 2 gün takip edeceğiz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente il dışından gelen vatandaşlara ev karantinası uygulanacağını bildirdi.

Vali Gürel, normalleşme süreci kapsamında kentte yeniden açılan yeme-içme hizmeti sunan işletmeleri ziyaret etti.

Sokak ve caddelerde denetim yapan Gürel, vatandaşlara "Kontrollü Sosyal Hayat" uyarısında bulundu, maskesi olmayanlara maske dağıttı.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmayacaklarını söyledi.

Denetim ekipleri oluşturduklarını dile getiren Gürel, "Yaklaşık 3 aydır koronavirüsle mücadele ediyoruz. 1 Haziran itibarıyla almış olduğumuz birçok yasak kararı yavaş yavaş kaldırıldı. Kontrollü sosyal hayata geçiş yapıyoruz. Yasakların olmadığı ama kuralların olduğu ve vatandaşın sorumluluğunun biraz daha artığı bir döneme giriyoruz. Denetim ekipleri oluşturduk, her işletmeye ayrı ayrı kurallar tebliğ edilecek ve eğitim süreci başlatılacak." diye konuştu.

Gürel, kente il dışından çok sayıda vatandaşın geldiğini aktararak, "Türkiye'nin birçok şehrinde yaşayan hemşehrilerimiz yasakların kalkmasıyla ilimize gelmeye başladılar. Dışarıdan gelen hemşehrilerimiz, geldikleri evde yaşlıları ve kronik hastaları varsa biraz daha gelmese aslında iyi olur ancak zorunlu olarak gelmek durumunda olan vatandaşlarımızı evlerinde karantina sürecine tabi tutacağız. Kısa süreli gelenleri de kısa süreli tutacağız. 2 günlüğüne gelinecekse 2 gün takip edeceğiz. Bu hastalık biraz da büyük şehirlerden buralara geliyor. İlimizde bu koronavirüs bitmişti aslında ama geçen hafta 5 vaka tespit edildi. Yeni vakaları hastanelerde takip ediyoruz. Etraflarına bakıldı ve şu an için yeni vaka tespit edilmedi." diye konuştu.

Vali Gürel, herkesin kendisini, ailesini ve toplumu korumak adına kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor kaptanı Lopes’in ev halleri

Kayserispor kaptanı Lopes’in ev halleri

Başkan Zeybek bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasını inceledi

Başkan Zeybek bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasını inceledi

Başkan Özcan, şehit babasını makam aracıyla oğlunun kabrine götürdü

Başkan Özcan, şehit babasını makam aracıyla oğlunun kabrine götürdü

Karesi’de işyerleri dezenfekte edildi

Karesi’de işyerleri dezenfekte edildi

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Deprem konutları için yer tespiti yapılıyor

Deprem konutları için yer tespiti yapılıyor

Karabük Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:15
Sabah
05:12
Öğle
12:53
İkindi
16:52
Akşam
20:24
Yatsı
22:12

Karabük Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Özden Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Dila Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

(Özel) Sokak hayvanlarını unutmadılar

(Özel) Sokak hayvanlarını unutmadılar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kaymakam Ürkmezer kontrol noktalarını denetledi

Kaymakam Ürkmezer kontrol noktalarını denetledi

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.