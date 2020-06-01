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Karabük'e il dışından gelenlerin yurtlarda karantinaya alınması kararı kaldırıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 01.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel: - "Yurt karantinasını kaldırdık ancak gelen insanların ev karantinasına devam ediyoruz" - "Geldiği süreye göre evlerinde bunlar takip edilecek. İzolasyon içerisinde kalması ve dışarıdaki insanlarla çok fazla temas içine girilmemesine dikkat edilecek. Gelen vatandaşlarımızın kendisine dikkat etmesini özellikle istiyoruz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başka illerden Karabük'e gelen kişilerin 14 gün boyunca yurtlarda karantina altına alınması uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelenin yaklaşık 3 aydır devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 2,5 aydır faaliyetlerine ara verilen restoran ve kafeterya gibi işletmelerin bugün itibarıyla yeniden açıldığını belirten Gürel, "Bunlar kontrollü sosyal hayat kurallarına göre faaliyet gösterecek. Yeni dönemde, daha önceki hayatımıza dönmemiş olacağız. Bir kısım kurallar var. Yasakların azaldığı ve kuralların çoğaldığı, vatandaşlarımızın sorumluluğunun biraz daha artığı bir döneme giriyoruz. Bu dönemde özellikle iş yerlerimizin Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara uymasını rica ediyoruz. Başarıyı vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla sağlayacağız." diye konuştu.

- "Kurallara dikkat edersek sürecin başarıyla üstesinden geleceğiz"

Kurallara uyulması durumunda koronavirüsün üstesinden gelineceğini vurgulayan Gürel, Karabük'te çok büyük bir sorunun olmadığını kaydetti.

Gürel, kentte Kovid-19'un şu an için kontrol altında olduğunu dile getirerek, "Birkaç vaka var. Bunları hastaneye aldık. Etrafında filiasyon çalışmasını Sağlık Müdürlüğü ekipleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Sadece belirlenen vakaların oluğu ortaya çıktı. Onun dışındaki insanlara bulaşma söz konusu değil. Artık kurallara biraz daha fazla uymamız gerekiyor. Maskemizi takıp sosyal mesafe kuralına dikkat edersek inşallah bu sürecin başarıyla üstesinden gelmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Vali Gürel, başka illerden Karabük'e gelen kişiler için uygulanan yurt karantinası uygulamasını kaldırdıklarını dile getirerek, "Ancak gelen insanların ev karantinasına devam ediyoruz. Gelen kişiler kendi evinde uygun bir ortamda bu karantinayı devam ettirecek. Bunun tespitini yapıyoruz. Geldiği süreye göre evlerinde bunlar takip edilecek. İzolasyon içerisinde kalması ve dışarıdaki insanlarla çok fazla temas içine girilmemesine dikkat edilecek. Gelen vatandaşlarımızın kendisine dikkat etmesini özellikle istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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