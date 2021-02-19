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Karabüklü esnaflardan iş yerlerini açma talebi

19.02.2021 20:37 | Son Güncelleme:
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Yeni tip korona virüs nedeniyle zor günler geçiren Karabüklü esnaflar yaptığı basın açıklaması ile iş yerlerini açmak istediklerini belirtti.100.

Yeni tip korona virüs nedeniyle zor günler geçiren Karabüklü esnaflar yaptığı basın açıklaması ile iş yerlerini açmak istediklerini belirtti.
100. Yıl Mahallesi 1002 nolu cadde üzerinde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan esnaf Hasan Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile oldukça başarılı bir mücadele verildiğini söyledi.
Kovid-19 ile yaklaşık bir yıldır verilen mücadelenin sonuç verdiğini belirten Kara, salgının aşı ile normalleşmeye doğru ilerlediğini kaydetti.
Kara, salgınla mücadele sırasında esnafın mağdur olduğunu savunarak, şunları kaydetti:
"Türkiyemizdeki esnaflar gibi Karabük il genelindeki bütün esnaflarımız bir yıldır çok etkilenmiş olup artık tükenmişliğin çırpınışlarını yaşamaktadır. Özellikle üniversiteye endeksli hayatını idame ettirmeye çalışan 100. Yıl Mahallesi esnafları olarak artık evimize ekmek dahi getiremez olduk. Borç batağına saplanmış olup kredilerle sürdürmüş olduğumuz hayatta kalma mücadelemiz artık bitmiş duruma gelmiştir"
Dükkanlarını borçları yüzünden kapatmak zorunda kalan esnafların olmaması için iş yerlerini açmak istediklerini ifade eden Kara, "Çok değerli Valimiz, çok değerli Karabük Üniversitesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerimiz. Sizden istediğimiz ilimizde sokağa çıkma yasağının hafta sonları dahil yumuşatılması ve YÖK’ün üniversitelerle ilgili açıklamaları bizi biraz olsun ümitlendirdiğinden Karabük Üniversitemizin de bu kararlar doğrultusunda somut kararlar almasını, 100. Yıl esnaflarımızı düşünerek adım atmasını istiyoruz" dedi.

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