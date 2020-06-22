Karabüklü öğrenciler yaşadıkları şehri seçmeli dersle öğrenecek

Karabük'te öğretmenlerin kentin her yönünü araştırarak hazırladığı "Şehrimiz Karabük" kitabı, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere seçmeli ders olarak okutulacak.

Öğrencilerin şehir, kültür ve medeniyet ilişkisi çerçevesinde kendi şehrini tanımlayabilmesi ve konumlayabilmesinin yanı sıra ülkesini tanıması ve ülkesinin medeniyetiyle bağlantısını kurması amacıyla okullarda ders olarak okutulacak "Şehrimiz Karabük" kitabı, öğretim materyali hazırlanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamladı.

Komisyonda 8 öğretmen, yaklaşık 10 ay kentin her yönünü ele alarak araştırmalar yaptı. Kenti bütün yönleriyle inceleyen öğretmenler, "Şehrimiz Karabük" kitabını hazırladı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okullarda "seçmeli ders" olarak okutulacak kitaptan öğrenciler, kenti her yönüyle tanıma fırsatı bulacak.

Eğitim ve öğretim müfredatına uygun hazırlanan çalışmadan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri faydalanacak.

- "Şehrimizi güzel tanıtan bir kitap"