Karabük'te 123 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 5, Eskipazar'da 16, Ovacık'ta 18, Yenice'de 20, Safranbolu'da 22 ve Eflani ilçesinde 42 olmak üzere 123 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

