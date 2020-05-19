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Karabük’te 19 Mayıs kutlandı

KARABÜK HABERLERİ  | 19.05.2020 12:07 | Son Güncelleme

Karabük’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Karabük’te 19 Mayıs kutlandı

Karabük’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.
Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye uyularak gerçekleşen törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Şube Müdürleri katıldı.

Karabük’te 19 Mayıs kutlandı

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İmsak
03:31
Sabah
05:21
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:12
Yatsı
21:53

Karabük Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Dilek Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
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