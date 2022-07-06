Karabük'te 2 bin 8 bedelli asker yemin etti

Karabük'te acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 8 ikinci dönem bedelli er, törenle yemin etti.

Safranbolu ilçesinde bulunan Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Komando Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, 2 bin 8 bedelli askerin başarılı bir eğitimin ardından bugün yemin edeceğini, onların da artık birer jandarma personeli olduklarını ifade etti.

Erlerin yemin etmesinin ardından birliğine ilk katılan bedelli er, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, başarılı erlere başarı belgesi ve hediye verdi.

Jandarma Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından tören geçişi yapıldı.

Bedelli erler, program sonrası töreni izlemeye gelen yakınları ile kucaklaşıp sohbet etti.

Törene, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş ve diğer ilgililer katıldı.

