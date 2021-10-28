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Karabük'te 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

28.10.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda, hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı bir köyde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından faydalanan ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen televizyon, bulaşık makinesi, ses sistemi, elektrikli süpürgeler, çim biçme makinesi ve matkap ele geçirildi.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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