YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te 20 milyon 488 bin lira nakit desteği sağlandı

Karabük’te 20 milyon 488 bin lira nakit desteği sağlandı

KARABÜK HABERLERİ  | 22.05.2020 12:44 | Son Güncelleme

Karabük’te korona virüs (Covid-19) nedeniyle Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 19 bin 295 kişiye toplam 20 milyon 488 bin 879 TL nakit desteği sağlandı.AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, salgın döneminde Karabük’te gerçekleştirilen destekler ve yardımlarla ilgili bilgi verdi.10 bin 693 haneye 1000’er liradan 10 milyon 693 bin TL nakdi yardım yapıldığını ifade eden Altınöz, "5 bin 823 kişiye toplam 7 milyon 664 bin 290 TL kısa çalışma ödeneği, bin 597 kişiye toplam 813 bin 137 lira nakdi ücret desteği, bin 182 kişiye toplam 1 milyon 318 bin 449 TL işsizlik ödeneği olmak üzere 19 bin 295 kişiye toplam 20 milyon 488 bin 879 TL Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında destek sağlandı.

Karabük’te 20 milyon 488 bin lira nakit desteği sağlandı

Karabük’te korona virüs (Covid-19) nedeniyle Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 19 bin 295 kişiye toplam 20 milyon 488 bin 879 TL nakit desteği sağlandı.
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, salgın döneminde Karabük’te gerçekleştirilen destekler ve yardımlarla ilgili bilgi verdi.
10 bin 693 haneye 1000’er liradan 10 milyon 693 bin TL nakdi yardım yapıldığını ifade eden Altınöz, "5 bin 823 kişiye toplam 7 milyon 664 bin 290 TL kısa çalışma ödeneği, bin 597 kişiye toplam 813 bin 137 lira nakdi ücret desteği, bin 182 kişiye toplam 1 milyon 318 bin 449 TL işsizlik ödeneği olmak üzere 19 bin 295 kişiye toplam 20 milyon 488 bin 879 TL Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında destek sağlandı. Karabük ilinde mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek hazine destekli faizsiz olarak 6 ay ertelenen kredi geri ödemelerinden 128 çiftçi faydalandı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkarılmış olan çalışanlara verilen bin 170 TL’lik yardımdan bin 10 kişi faydalandı. Karabük ilinde kısa çalışma ödeneğinden bin 451 işletme başvuruda bulundu 5 bin 728 çalışan ödenekten faydalandı" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte yeni sevgilisi İşte yeni sevgilisi
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

AK Gençlik Ankara’dan emniyet güçlerine moral ziyareti

AK Gençlik Ankara’dan emniyet güçlerine moral ziyareti

Doğu’daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu’daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

Iğdır’da bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı

Iğdır’da bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı

Karabük Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:18
Öğle
12:51
İkindi
16:49
Akşam
20:14
Yatsı
21:57

Karabük Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Levent Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karabük'te balkonda spor etkinliği

Karabük'te balkonda spor etkinliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kaymakam Ürkmezer kontrol noktalarını denetledi

Kaymakam Ürkmezer kontrol noktalarını denetledi

Sigara kullanımı kişiyi korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor

Sigara kullanımı kişiyi korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.