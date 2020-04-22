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Karabük’te 2020 yılı asfalt çalışmalarının hazırlıkları başladı

KARABÜK HABERLERİ  | 22.04.2020 14:53 | Son Güncelleme

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 2020 yılında yapılacak asfalt çalışmalarının alt yapı hazırlıklarına başlandığını belirtti.Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun beraberinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ve Maden Mühendisi Orhan Nallı ile birlikte Pirinçlik Mevkiinde bulunan taş ocağı ile Keltepe Kayak Merkezi yolunda ekiplerin çalışmalarını inceledi.Uzun, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “2019 yılında yapımına başladığımız Keltepe Kayak Merkezi yolunun geri kalan kısmı için alt yapı çalışmalarına başladık.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 2020 yılında yapılacak asfalt çalışmalarının alt yapı hazırlıklarına başlandığını belirtti.
Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun beraberinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ve Maden Mühendisi Orhan Nallı ile birlikte Pirinçlik Mevkiinde bulunan taş ocağı ile Keltepe Kayak Merkezi yolunda ekiplerin çalışmalarını inceledi.
Uzun, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “2019 yılında yapımına başladığımız Keltepe Kayak Merkezi yolunun geri kalan kısmı için alt yapı çalışmalarına başladık. Alt yapı çalışmalarında kullanılacak malzemeyi de Pirinçlik mevkiinde bulunan taş ocağımızdan seyyar konkasörümüz ile temin ediyoruz. Şu anda çalışmalarımız normal şekilde devam ediyor. İnşallah geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yılda başarılı bir sezonu geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.
Ekiplerin de çalışmalarında sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ettiğini sözlerine ekleyen Uzun, “Sokağa çıkmama kararlarına mutlaka uyalım. Devletimiz, vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılıyor. İlimizde de Valiliğimiz elinden geleni yapıyor. Vatandaşlarımızda kurallara uymaya daha da çok dikkat etsinler” dedi.

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