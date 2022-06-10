Karabük'te 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında keşkek pişirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında keşkek yapıldı.

Yan teması "yerel mutfak" olan festivalin üçüncü gününde Safranbolu'nun Yazı köyünde dün akşam fırına verilen keşkek, bugün çıkarılarak katılımcılara ikram edildi.

Burada konuşan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, somut miras kadar soyut mirasın da önemli olduğunu belirterek, yerel lezzetlerin yaşatılması için bu tür etkinliklerin önemli rol oynadığını kaydetti.

Belediye Başkanı Elif Köse de festivalin yan temasını, özellikle yerel tatları, lezzetleri gün yüzüne çıkarmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek adına "yerel mutfak" olarak belirlediklerini söyledi.

Keşkek etkinliğini Yazı Köyü Derneği ile organize eden Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ise keşkek hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik, Makedonya Ohri Kültür Sanat Derneği FALANGA Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle son buldu.

