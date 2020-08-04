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Karabük’te 27 bin kişiye 51 milyon lira destek verildi

KARABÜK HABERLERİ  | 04.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 27 bin kişiye 51 milyon lira destek verildiğini açıkladı.Altınöz, pandemi sürecinde Sosyal Destek Programı kapsamında 1.

Karabük’te 27 bin kişiye 51 milyon lira destek verildi

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 27 bin kişiye 51 milyon lira destek verildiğini açıkladı.
Altınöz, pandemi sürecinde Sosyal Destek Programı kapsamında 1. 2. ve 3. faz yardımlarında 13 bin 409 haneye 13 bin 409 TL destek sağlandığını belirtti.
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasından Karabük’te 3 bin 244 haneye 3 milyon 244 bin TL destek sağlandığını ifade eden Altınöz, "Kısa çalışma ödeneğinden 6 bin 116 çalışana 24 milyon 336 bin 328 TL destek verildi. Nakdi ücret desteğinden 2 bin 623 çalışana 4 milyon 709 bin 21 TL destek verildi. İşsizlik ödeneğinden yararlanan bin 657 kişiye 5 milyon 740 bin 906 TL işsizlik ödeneği sağlandı. Devlet-millet el ele vererek, yeni tip korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam ediliyor. Korana virüs ile mücadelede milletimizle birlikte sağlık alanında gösterdiğimiz başarının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketleri ile ekonomik alanda, Sosyal Koruma Kalkanı paketleri ile sosyal yardımlarda dünyanın hiçbir ülkesinin gerçekleştiremediği desteklere imza attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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