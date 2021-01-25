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Karabük’te 29 kişiye 26 bin 100 TL ceza kesildi

25.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Karabük’te 29 kişiye 26 bin 100 TL ceza kesildi

Karabük’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 29 kişiye 26 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 22 Ocak 2021 Cuma saat 21.00 ile 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Karabük’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 29 kişiye 26 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 22 Ocak 2021 Cuma saat 21.00 ile 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca kent genelinde 29 kişinin ihlal ettiğini açıkladı.
Açıklamada, kentte kısıtlamayı ihlal eden 29 kişiye 26 bin 100 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Karabük’te 29 kişiye 26 bin 100 TL ceza kesildi

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