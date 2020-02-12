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Karabük’te 4 bin 545 kilometre köy yolu ulaşıma açıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 12.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, il genelinde etkili olan kar yağışlarında 4 bin 545 kilometre köy yolunun ulaşıma açıldığını bildirdi.Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak ve şubat aylarında etkili etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını günde 3-4 kez ulaşıma açtıklarını söyledi.Özel İdare olarak, Karabük genelinde 277 köy, 593 mahalle toplamda 870 üniteye yıl boyunca hizmet verdiklerini ifade eden Uzun, "Merkez ve ilçelerde dahil 2 bin 980 kilometre yol ağıyla da vatandaşlarımıza ulaşım noktasında kesintisiz hizmet vermektedir.

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, il genelinde etkili olan kar yağışlarında 4 bin 545 kilometre köy yolunun ulaşıma açıldığını bildirdi.
Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak ve şubat aylarında etkili etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını günde 3-4 kez ulaşıma açtıklarını söyledi.
Özel İdare olarak, Karabük genelinde 277 köy, 593 mahalle toplamda 870 üniteye yıl boyunca hizmet verdiklerini ifade eden Uzun, "Merkez ve ilçelerde dahil 2 bin 980 kilometre yol ağıyla da vatandaşlarımıza ulaşım noktasında kesintisiz hizmet vermektedir. Sorumlusu olduğumuz bu ünitelerde yazın ayrı, kışın ayrı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaz sezonunda köylerin, alt ve üstyapı işleriyle kış sezonunda ise, kar yağışı olursa kapalı köy yollarımızı açmak ve şartlar elverişliyse yapılması gereken diğer işlerini yapıyoruz. Bu senede ocak ve şubat aylarında ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonucunda toplamda 870 ünitenin köy yolunun 4 bin 545 kilometresini ulaşıma açtık. Gün içerisinde yoğun kar yağışı nedeniyle aynı yolu 3-4 kez açtığımız oldu ve bu sebeple yol ağında artış oldu. Bu çalışmaları gerçekleştirirken 70 personel, 16 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 6 kazıcı, 5 yükleyici, 1 dozer ve 6 pikapla toplamda 36 iş makinesi ile vatandaşlarımıza hizmet verdik. 24 saat esasına göre ekiplerimizle çalıştık. Yeri geldi 112 ekiplerine yardımcı olduk, yeri geldi hastalanan vatandaşlarımızı taşıdık. Sonuç itibari ile Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı personellerimizle yoğun ve mesai saati gözetmeksizin etkili bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdik" dedi.
Karabük’ün ve bölgenin yeni turizm merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’ne ulaşım noktasında da etkili çalışmalar yapıldığını aktaran Uzun, şunları kaydetti:
"İlimizin ve bölgemizin yeni turizm merkezlerinden olan Keltepe Kayak Merkezi’ne ulaşım noktasında da vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için 1 greyder, 1 dozer ve 1 kazıcı ile yolu sürekli açık tutmak adına aralıksız kar küreme çalışması yaptık. Vatandaşlarımız, kayak merkezine de çalışmalarımız neticesinde sorunsuz ulaştı ve kar yağışının keyfini çıkardı."
Genel Sekreter Uzun, kardan kapanan yolları açmak için etkili ve yoğun çalışma gerçekleştiren personele teşekkür ederek, "Karabük İl Özel İdaresi olarak personellerimiz ile görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız da kış dönemi boyunca kış lastiği kullansınlar ve araçlarında zincirle çeki halatlarını ihmal etmesinler" diye konuştu.

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