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Karabük’te 48 bin kişiye yeni kimlik kartı verildi

KARABÜK HABERLERİ  | 13.02.2020 17:25 | Son Güncelleme

Karabük’te, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 48 bin 993 kişiye yeni kimlik kartı verildi.Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Hasan Kahraman’dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında karşılaştırmalı bilgi aldı.İl Müdürü Hasan Kahraman slaytlar eşliğinde yaptığı sunumda; çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Karabük’te 48 bin kişiye yeni kimlik kartı verildi

Karabük’te, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 48 bin 993 kişiye yeni kimlik kartı verildi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Hasan Kahraman’dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında karşılaştırmalı bilgi aldı.
İl Müdürü Hasan Kahraman slaytlar eşliğinde yaptığı sunumda; çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) uygulamasına 14 Mart 2016 tarihi itibariyle başlandığını ve her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı almak zorunda olduğunu ifade eden Kahraman, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı doğum, değiştirme, kayıp, yeniden kayıt ve vatandaşlığın kazanılması gibi nedenlerle düzenlenmektedir. Doğum, değiştirme, kayıp, yeniden kayıt ve vatandaşlığın kazanılması gibi nedenlerle yapılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularında, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı teslim edilene kadar geçerli olacak geçici kimlik belgesi düzenlenmektedir. Geçici kimlik belgesi sınav giriş veya pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerin yürütülmesinde geçerlidir" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının 10 yıl geçerlilik süresine sahip olduğunu aktaran Kahraman, şunları kaydetti:
"Polikarbon materyalden oluşan, temaslı ve temassız yonga (çip) içeren; uluslararası standartlara uygun (ICAO) en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran; vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verinin kart üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilerek yetkisiz kişiler tarafından kartın yeniden üretilmesini ya da kart içindeki bilgilerin değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılmaktadır. Yonga üzerinde biyometrik veri yer almaktadır. Bu sayede farklı kurum ve kuruluşların güvenli kimlik doğrulaması yapmasına imkan sağlanmaktadır."
Pasaport ve sürücü belgelerinin 2 Nisan 2018 tarih itibariyle İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde verilmeye başlandığını hatırlatan Kahraman, 2019 yılında 7 bin 694 pasaport ve 22 bin 275 sürücü belgesi işlemlerinin yapıldığını, 2019 yılında 48 bin 993 kişiye yeni kimlik kartı verildiğini belirtti.
İl genelinde; doğum, ölüm, gaiplik, evlenme, boşanma, adres beyanı ve benzeri olmak üzere 47 bin 665 işlem gerçekleştirildiğini vurgulayan Kahraman, Mekansal Adres Projesi (MAKS) hakkında bilgi vererek sunumunu tamamladı.

Karabük’te 48 bin kişiye yeni kimlik kartı verildi

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