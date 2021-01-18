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Karabük’te 51 köy yolu ulaşıma açıldı

18.01.2021 18:31 | Son Güncelleme:
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Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 106 köy yolundan 51’i ulaşıma açıldı.

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 106 köy yolundan 51’i ulaşıma açıldı. Kapalı olan 390 kilometrelik 55 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Karabük’te iki gündür etkili olan kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, gün içerisinde 51 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.
Karabük merkezde 2, Eflani ilçesinde 16, Eskipazar ilçesinde 8, Ovacık ilçesinde 10, Safranbolu ilçesinde 6 ve Yenice ilçesinde 13 olmak üzere 55 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunun ifade edildiği açıklamada, 13 greyder, 1 kar bıçaklama, 6 beko loder, 6 pikapla kısa sürede köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi.

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