Karabük’te 524 TYP personeli alınacak

Karabük Çalıma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Çalış, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 425 temizlik ve 99 güvenlikçi olmak üzere toplamda 524 geçici personel alınacağını açıkladı.

İl Müdürü Çalış, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanaatleri ve okulların ihtiyaçları doğrultusunda Karabük adına açılan 524 kişilik TYP başvurularının 11-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında, İŞKUR E-Şube üzerinden ve Alo 170 üzerinden alınacağını belirtti.

Başvuru yapacak vatandaşların belirtilen şartları detaylıca incelemesi gerektiğini, Covid-19 tedbirleri kapsamında, halk sağlığını da dikkate alarak; başvuruların sadece İŞKUR E-Şube ve Alo 170 üzerinden yapılabileceğini, kurumdan ayrıca başvuru alınmayacağını ifade eden Çalış, "Programa başvuru yapacak adaylarda; kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru tarihinde sigortalı çalışan ve vergi mükellefi olmamak, emekli, malul aylığı almıyor olmak, Karabük il genelinde ikamet ediyor olmak, öğrenci olmamak (Açık Öğretim Üniversitesi ve Açık Lise öğrencileri hariç) şartları aranacak. Ayrıca 2019 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ’TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’ ve ’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin bir buçuk katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’ düzenlenmiştir. Başvuranların noter kurası 19.08.2020 tarihinde çekilecek olup, asil seçilen kişiler 25.08.2020 tarihinde belirtilen okullarda Toplum Yararı Program kapsamında çalışmaya başlayacak" dedi.

