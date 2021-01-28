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Karabük’te 53 emniyet personeline başarı belgesi verildi

28.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerde görev yapan 53 personele Vali Fuat Gürel tarafından “Başarı Belgesi” verildi.Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çeşitli şubelerde görev yapan 53 personeli, görevlerinde gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı “Başarı Belgesi” ile ödüllendirdi.Halkın huzuru ve güvenliği için yoğun bir mesai harcayan ve özveriyle çalışan emniyet mensuplarını tebrik ederek, belgelerini veren Vali Fuat Gürel, “Emniyet Teşkilatımız ildeki huzur ortamının devamı için özveriyle çalışıyor.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerde görev yapan 53 personele Vali Fuat Gürel tarafından “Başarı Belgesi” verildi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çeşitli şubelerde görev yapan 53 personeli, görevlerinde gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı “Başarı Belgesi” ile ödüllendirdi.
Halkın huzuru ve güvenliği için yoğun bir mesai harcayan ve özveriyle çalışan emniyet mensuplarını tebrik ederek, belgelerini veren Vali Fuat Gürel, “Emniyet Teşkilatımız ildeki huzur ortamının devamı için özveriyle çalışıyor. 7/24 esasına göre gece gündüz demeden büyük fedakârlıklar göstererek görev yapan Emniyet Teşkilatımız, bayramlarda, yılbaşında ve önemli günlerde her zaman görevi başında. Dünyanın ve ülkemizin de koronavirüs tehdidi altında olduğu bugünlerde salgınla mücadelede ülke çapında üstlendiği görevlerdeki hassasiyetinin yanında fedakârlıklarıyla da ön plana çıkan, huzur ve sükûnun teminatı olan emniyet mensuplarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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