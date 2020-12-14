YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlal eden 30 kişiye 27 bin TL ceza kesildi

Karabük’te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlal eden 30 kişiye 27 bin TL ceza kesildi

KARABÜK HABERLERİ  | 14.12.2020 12:35 | Son Güncelleme

Karabük’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 30 kişiye 27 bin TL idari para cezası uygulandı.İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 11 Aralık 2020 Cuma saat 21.00 ile 14 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Karabük’te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlal eden 30 kişiye 27 bin TL ceza kesildi

Karabük’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında karantina ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 30 kişiye 27 bin TL idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge ile 11 Aralık 2020 Cuma saat 21.00 ile 14 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Karabük Valiliği 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca kent genelinde 30 kişinin ihlal ettiğini açıkladı.
Açıklamada, kentte kısıtlamayı ihlal eden 30 kişiye 27 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk mı yaşıyorlar? Aşk mı yaşıyorlar?
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!

Karabük Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:28
Sabah
08:00
Öğle
12:49
İkindi
15:08
Akşam
17:28
Yatsı
18:55

Karabük Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Işıkgül Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.