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Karabük'te 58 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

19.03.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te 58 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkisiyle merkezde 4, Eflani'de 13, Ovacık'ta 9, Safranbolu'da 7, Yenice'de ise 25 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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