YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te 6. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı başladı

Karabük'te 6. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı başladı

28.10.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te 6. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı başladı.

Akdeniz Bilim ve Teknoloji Birliğinin ortaklığında çevrim içi gerçekleştirilen konferansta, KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından halk müziği konseri verildi.

Konferans Başkanı KBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve yardımcıları Prof. Mohamed Ben Ahmed, Prof. Bernadetta Kwintiana Ane ve Prof. Boudhir Anouar Abdelhakim, etkinlikte konuşma yaptı.

Fransa EureCom'dan Ksentini Adlen, İngiltere Northumbria Üniversitesinden Yusuf Arayıcı, Avustralya Melbourne Üniversitesinden Mohsen Kalantari Soltanieh ve ABD North Dakota State Üniversitesinden Bakr M. Aly Ahmed ve Portekiz Castelo Branco Politeknik Enstitüsünden Domingos Santos, konferansta davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Akıllı şehirler, çevre, sağlık, öğrenme, coğrafi bilgi sistemleri, mekansal bilişimde zeki uygulamalar ve bina bilgi modelleri gibi geniş bir alanda bildirilerin sunulduğu konferans, 25'in üzerinde farklı ülkeden pek çok araştırmacıyı bir araya getirdi.

Etkinlikte sunulan bildiriler, SCOPUS indeksli olarak ISPRS Archives'da tam metin ve Springer'da kitap bölümü olarak basılacak.

Uluslararası konferans, 3 gün sürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Karabük'te limon melisa üretimine başlandıKarabük'te limon melisa üretimine başlandı

Karabük Namaz Vakitleri 28 Ekim Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:09
Öğle
12:38
İkindi
15:30
Akşam
17:58
Yatsı
19:18

Karabük Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

İstanbul Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
İstanbul Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.