Karabük’te 65 yaş üstü ve yurt dışından gelen 16 bin 343 kişi takip ediliyor

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, aile hekimleri tarafından Sağlık Bakanlığının bildirdiği Karabük’te ikamet eden 65 yaş üstü ve yurt dışından gelen toplam 16 bin 343 kişinin takip edildiğini bildirdi.

Sarı, yaptığı açıklamada, ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılarak birçok ülkede ölümlere neden olan Covid-19 pandemisinin, Türkiye’de de görülmesi ve vaka sayısının artmasına bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bütün Bakanlıklar tarafından hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler alındığını ve ülke genelinde uygulamaya konulduğunu belirtti.

Karabük’te müdürlük tarafından Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tüm imkanları seferber edildiğin ifade eden Sarı, "Karabük ilinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 İlçe Devlet Hastanesi, 2 Entegre Devlet Hastanesi, 2 Toplum Sağlığı Merkezi, 1 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 Entegre Sağlık Merkezi, 33 Aile Sağlığı Merkezinde 84 Aile Hekimliği Birimi ve 15 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ile görev yapmaktayız. İlimizde bir tane de özel hastane bulunmaktadır. Hastalığın dünya üzerinde görülmeye başlandığı ilk andan itibaren toplumda ve özellikli kesimlerde bilgi seviyesini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri yapılmış ve bu kapsamda Karabük il genelinde çeşitli kurumlarda toplam 4 bin 936 kişiye eğitim düzenlenmiştir. Bir pandemi esnasında en önemli hareket noktası hastalığın bulaşmasını ve topluma yayılmasını önlemektir. Bu amaçla Covid-19 pozitif çıkan bir vakanın tüm temaslılarını kontrol etmek, gerekirse bu temaslıların hastaneye yatırılmasını sağlamak hastalığın topluma yayılmasını önleyecektir. Bu çalışmaya sürveyans ve filyasyon çalışması denir. Bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğünde bulaşıcı hastalıklar birimi başta olmak üzere, diğer birimlerimizde görevli personel ile koordineli olarak; Karabük merkez Toplum Sağlığı Merkezinde 4, Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde 3, Yenice Toplum Sağlığı Merkezinde 2, Eskipazar Entegre Devlet Hastanesinde 1, Eflani Entegre Devlet Hastanesinde 1, Ovacık Entegre Sağlık Merkezinde 1 olmak üzere toplam 12 saha ekibi ve bu ekiplerde 66 sağlık çalışanı görev yapmaktadır" dedi.

İl dışından gelenler takip ediliyor

Korona virüsün pandemi ilan edildiği andan itibaren 24 saat çalışma prensibiyle köylerde ve ilçelerde emniyet ile jandarma ekipleriyle birlikte il dışından gelen tüm vatandaşların günlük takibinin yapıldığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Karabük merkezde 112, Safranbolu’da 594, Yenice’de 614, Eskipazar’da 362, Eflani’de 1268, Ovacık’ta 380 olmak üzere toplamda il dışından gelen 3 bin 330 vatandaşımızın takipleri devam etmektedir. İlimize yurt dışından gelen yabancıların kaldıkları otel, pansiyon ve konaklarda çalışan 29 vatandaşımızın da muayeneleri yapılmış ve takipleri devam etmektedir. İlimizde ikamet edip umreden dönen 133 vatandaşımız hem Toplum Sağlığı Merkezinde birimlerimiz, hem de aile hekimlerimiz tarafından 14 gün boyunca takip edilmiştir. Yine umre dönüşü 14 gün boyunca Ankara ve Isparta’da karantinada bekletilmiş 105 hemşehrimiz ilimize ulaşmışlardır. Umreden gelen hemşehrilerimizin ilimizin girişinde ilk muayeneleri yapılmıştır. 105 umrecimizin 28’i Karabük merkezde, 34’ü Safranbolu, 31’i Yenice, 7’si Eskipazar, 4’ü Zonguldak Kilimli ve 1’i Çankırı’da ikamet etmekte olup ekiplerimizce takipleri devam etmektedir. Ayrıca aile hekimlerimiz tarafından Bakanlığımızın bildirdiği ilimizde ikamet eden 65 yaş üstü ve yurt dışından gelen toplam 16 bin 343 kişi takip edilmektedir."

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarının Türkiye’de PCR yöntemiyle Covid-19 RNA çalışılmasına izin verilen ilk 40 tanı laboratuarından birisi olduğunu vurgulayan Sarı, "Laboratuvarımızda 6 klinik mikrobiyoloji uzmanı ve 12 laborant görev yapmaya ve Covid-19 tanı testi çalışmaya başlamıştır. Ülkemizde ilk vaka tespit edildiği günden itibaren, valiliğimizin aldığı kararla ilimize giriş-çıkış noktalarında emniyet ekipleriyle birlikte 7/24 esasına dayalı olarak sağlık denetimi yapılmaya başlanmıştır" diye konuştu.

2 bin 107 çağrı

65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandığından dolayı valilik bünyesinde her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna, sağlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla 112 Acil ve Evde Sağlık Ekipleri tarafından hizmet verildiğini açıklayan Sarı, salgının süreci boyunca kişisel koruyucu ekipman açısından gerek sağlık ekibinin gerekse Karabük’teki tüm kurumlara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kişisel koruyucu ekipman desteğinde bulunulduğunu ve desteğe devam edildiğini kaydetti.

Sarı, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğümüze; Sağlık Bakanlığımızdan; 145 bin cerrahi maske, 33 bin 500 N95 maske, bin 700 önlük, 10 bin tulum, bin 726 gözlük/siperlik, 388 bin eldiven, 7 bin 265 litre dezenfektan, Karabük İl Özel İdaresinden; 20 bin cerrahi maske, 2 bin tulum, 500 siperlik, 20 bin eldiven, 500 adet 100 ml ve 100 adet 1000 ml el dezenfektanı, Karabük Belediyesi’nden; 2 bin 500 cerrahi maske, 100 tulum, 2 bin 500 eldiven, 5 adet ateş ölçer, KARDEMİR A.Ş’den; 300 N95 maske, 10 bin galoş, 20 ateş ölçer, Karabük Üniversitesinden; 300 adet gözlük/siperlik verilmiştir. Gelen bu kişisel koruyucu ekipmanlardan sağlık birimlerimize, Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine; 77 bin cerrahi maske, 13 bin N95 maske, 3 bin 700 tulum, 504 gözlük, bin 300 önlük, 3 bin litre el dezenfektanı, Safranbolu Devlet Hastanesine; 11 bin cerrahi maske, bin 500 N95, 150 tulum, 110 gözlük, 700 litre el dezenfektanı, Yenice Devlet Hastanesine; 2000 cerrahi maske, 500 N95 maske, 250 tulum, 100 gözlük, 300 litre el dezenfektanı, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine; 650 N95 maske, 250 tulum, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine; 27 bin cerrahi maske, 5 bin 500 N95, 3 bin 450 tulum, 626 gözlük, 84 bin eldiven, 350 litre el dezenfektanı, Eskipazar ve Eflani Entegre Devlet Hastanelerine; 3 bin cerrahi maske, 225 N95 maske, 50 tulum, 10 gözlük, 20 bin 500 eldiven, 90 litre el dezenfektanı, aile hekimliği birimlerine; 8 bin 400 cerrahi maske, bin 260 N95 maske, 168 gözlük, 84 adet koruyucu kit çantası, Merkez TSM’ye; 9 bin cerrahi maske, 700 N95 maske, 900 tulum, 100 gözlük, 12 bin 300 eldiven, 40 litre el dezenfektanı dağıtılmıştır."

