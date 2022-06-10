Karabük'te Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yerel lezzetler tanıtıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "yöresel yemeğin yeniden yorumlanması" etkinliği düzenlendi.

Yan teması "yerel mutfak" olan festivalin üçüncü gününde Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği organizasyonunda 374 yıllık Cinci Hanı'nda düzenlenen etkinlikte, ünlü şef Hüseyin Bölük tarafından yerel lezzetlerin sunumu ve ikramı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, yerel tatların gün yüzüne çıkartılmasının önemine değinerek, gelecek kuşaklara aktarılması için bu tür etkinliklere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, Hüseyin Bölük ve ekibine hediye takdim etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz