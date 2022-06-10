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Karabük'te Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yerel lezzetler tanıtıldı

10.06.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yerel lezzetler tanıtıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "yöresel yemeğin yeniden yorumlanması" etkinliği düzenlendi.

Yan teması "yerel mutfak" olan festivalin üçüncü gününde Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği organizasyonunda 374 yıllık Cinci Hanı'nda düzenlenen etkinlikte, ünlü şef Hüseyin Bölük tarafından yerel lezzetlerin sunumu ve ikramı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, yerel tatların gün yüzüne çıkartılmasının önemine değinerek, gelecek kuşaklara aktarılması için bu tür etkinliklere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, Hüseyin Bölük ve ekibine hediye takdim etti.

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